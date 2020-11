Conte in conferenza: "Ci sarà da soffrire. Io al Real? Voglio restare all'Inter"

Poco fa Antonio Conte ha parlato nella consueta conferenza stampa della viglia, sottolineando come questo Real Madrid-Inter sia una tappa fondamentale per il cammino europeo della sua squadra. Non solo, il tecnico leccese ha parlato anche delle condizioni di Alexis Sanchez e di un suo possibile futuro sulla panchina dei blancos. Ecco le sue parole:

"Partita decisiva per il passaggio del turno? In ogni match bisogna tentare di portare a casa i tre punti; non sempre ci riesci, a volte per bravura dell'avversario, oppure quando capitano partite come quelle contro Shakhtar e Borussia dove meritavamo di più. Il Real è forte e costruito per vincere questa competizione, sappiamo che ci sarà da soffrire: se saremo bravi a soffrire potremo toglierci delle soddisfazione. Affronteremo la partita senza timore e proponendo il nostro gioco."

Ancora Conte: "Sanchez? Alexis è tornato oggi ad allenarsi con la squadra. Io al Real in futuro? In questo momento sono concentratissimo sull'Inter: ho intrapreso un progetto con una società molto forte e stiamo creando qualcosa di importante. In passato c'è stata l'oppurtunità di allenare il Real ma i tempi non erano maturi. Adesso ho voglia di proseguire il mio percorso all'Inter."