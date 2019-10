Conte, il tecnico spiega in maniera tattica la vittoria contro il Borussia

"Il Borussia Dortmund ha cambiato sistema di gioco perché aveva paura della nostra fase offensiva, si sono difesi a cinque, cercando di schierarsi a specchio. Siamo stati bravi a cambiare modo di giocare e a consolidare la vittoria quando loro sono tornati al 4-2-3-1".

Ha analizzato così la vittoria di questa sera Antonio Conte. Il tecnico pugliese oggi ha la consapevolezza di poter giocare a viso aperto anche con le squadre più grandi d'Europa, ma sa anche che la strada per arrivare al successo è ancora lunga e tortuosa.

Nel frattempo, l'ex CT della Nazionale Italiana si è lasciato andare anche a qualche dichiarazione su Sebastiano Esposito. Queste le sue parole: "L'ho detto più volte, ha solo 17 anni ma ho piena fiducia in lui. Sa che deve tenere i piedi per terra per continuare a crescere. Mi dispiace non sia andato ai Mondiali Under 17 ma per noi ormai è un titolare a tutti gli effetti, quindi deve continuare su questa strada, volando basso".