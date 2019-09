Conte: il punto sulle condizioni di Lukaku, poi bordata alla "talpa"

Antonio Conte, durante la conferenza stampa pre Milan Inter, ha fatto il punto sulla situazione infortunati. Antonio Candreva, che ha subito un colpo durante la gara di Champions League contro lo Slavia Praga resta ancora in dubbio, il tecnico dovrà valutarne le condizioni durante l'allenamento di rifinitura. Per quanto riguarda Romelu Lukaku, il problema alla schiena che lo ha afflitto nelle gare contro Udinese e Slavia sembrerebbe essersi risolto. Le prestazioni dell'attaccante belga sono state fortemente condizionate dal dolore, per questo motivo Conte spera di ritrovare il numero 9 delle prime giornate di campionato.

Come sta Candreva: è tornato a disposizione?

"Se vogliamo essere sicuri, verso le sette saprete la formazione per filo e per segno. Aspettiamo l'allenamento (ride, ndr) - un palese riferimento alla "talpa" che ha diffuso le notizie di spogliatoio nei giorni precedenti -. Valuteremo e faremo le scelte migliori in base alle condizioni dei giocatori".

Lukaku?

"Ha avuto un problema alla schiena, ma adesso sta bene".