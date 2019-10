Conte, il punto sul mercato degli attaccanti: "Se necessario..."

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Inter Parma, ha fatto il punto sul possibile mercato che la società effettuerà a gennaio. Sono molti i nomi che circolano, su tutti quelli di Zlatan Ibrahimovic, Ivan Rakitic e Nemanja Matic.

Il reparto offensivo per completezza la soddisfa?

"Siamo partiti con un'idea precisa, conoscendo le caratteristiche dei calciatori. Sapevamo di avere tre attaccanti diversi. Politano ha fatto in passato anche la seconda punta. C'è anche Esposito che poteva inserirsi come quinta punta. La perdita di Sanchez è notevole e perciò abbiamo sdoganato Sebastiano che ha fatto molto bene. Vedremo l'evoluzione dell'infortunio di Alexis, speriamo torni in fretta con noi. Le considerazioni di mercato vanno fatte con la società, se necessario ne parleremo nei prossimi mesi con l'idea di prendere sempre le giuste decisioni".