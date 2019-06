Conte, il pugno di ferro scatta da subito

Giornata di presentazioni per Antonio Conte. Prima la visita presso la sede della società, dove ha incontrato il personale ed i vertici nerazzurri per un primo colloquio sul mercato. Nelle ore successive visita al centro sportivo di Appiano Gentile. Conte ha preso visione delle strutture tecniche e di quelle riservate all’hospitality, attualmente in fase di ristrutturazione per fare della Pinetina un centro al passo con i top club europei.

I lavori saranno terminati entro l’inizio della prossima stagione ma il nuovo tecnico ha le idee chiare fin da questi primi momenti. Secondo il sito de La Repubblica “come ha fatto ovunque abbia allenato - al Bari e alla Juventus, come in Nazionale - Conte imporrà severe restrizioni sulla possibilità di accesso al centro, escludendo amici, collaboratori e parenti dei giocatori, se non in momenti dedicati. Una linea coerente con l'impostazione originaria di Helenio Herrera, che pure le visite le consentiva. Fu proprio l'allenatore della Grande Inter a insistere con Angelo Moratti sulla necessità di costruire un moderno centro di allenamento che garantisse ai calciatori il giusto isolamento dal mondo esterno, per trovare la concentrazione.”