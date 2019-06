Conte, il consiglio mandatogli da Sacchi potrebbe farlo riflettere

Che Antonio Conte possa essere il profilo ideale per riportare l'Inter agli antichi splendori non vi è dubbio. Ad essere convinto delle potenzialità del tecnico leccese è anche Arrigo Sacchi, che ai microfoni di RMC Sport gli ha mandato un consiglio dichiarando:

“Deve togliersi solo un po’ di paura, togliere un giocatore in difesa. Anche quando giocavamo contro Careca e Maradona, giocavamo allo stesso modo, con due difensori. Poi se sei bravo, e Conte lo è, il giocatore in più lo trovi nel movimento, non nella staticità. Altrimenti giochi in dieci contro undici. Il coraggio, le idee, la bellezza, rendono l’uomo libero di pensare, di volare”.

Insomma, il sistema di gioco che adotterà Conte è ormai noto a tutti. Chissà però se dalle parole di Sacchi, l'ex CT della Nazionale Italiana ne farà tesoro mettendo in pratica quanto consigliato dall'ex Milan.