Conte, i dati sulle esperienze agli esordi nelle varie squadre parlano chiaro

Da quando è subentrato a Spalletti, alla Milano nerazzurra ha dato una grande iniezione di fiducia. Se poi a tutto ciò, si aggiungono i numeri riportati da Sportmediaset riguardo il rendimento di Conte alle prime esperienze nelle varie esperienze, sognare per i tifosi interisti diventa inevitabile.

Il tecnico salentino infatti, ogni qual volta è stato ingaggiato da una società in estate (e non a campionato in corso) è riuscito sempre a vincere i rispettivi campionati.

Basti pensare all'esperienza al Bari nel 2008-2009, al Siena nel 2010-2011 (con queste due ha centrato la promozione in A), nel 2011-2012 vince lo scudetto con la Juventus e nel 2016-2017 la Premier League con il Chelsea. Dati abbastanza eloquenti che meritano di essere citati e rimarcati.