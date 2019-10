Conte ha deciso: Esposito no al mondiale ma si prende l'Inter

I risultati degli esami strumentali cui si è sottoposto oggi Alexis Sanchez non sono ancora definitivi ma tutto lascia presagire una lunga assenza. Solo domani, dopo l'ulteriore visita a Barcellona dal professor Cugat, si capirà se sarà necessario l'intrervento chirurgico, nel qual caso l'assenza rischia di protrarsi fino al 2020.

L'attacco nerazzurro perde dunque una delle sue frecce più attese, il cileno sembrava sulla buona strada per diventare decisivo vicino a Lautaro Martinez o a Lukaku. Proprio per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, Conte e la società avrebbero deciso di trattenere a Milano Sebastiano Esposito, già con la valigia pronta per volare in Brasile con la rappresentativa azzurra che disputerà il mondiale under 17.

Per il giovane talento nerazzurro una piccola delusione forse, ma la consapevolezza che in queste settimane potrà avere occasioni importantissime per fare la sua parte al centro del reparto nerazzurro, mettendo in cascina minuti ed esperienze preziosissime. Le qualità del ragazzo sono ben conosciute, la personalità non gli manca, come ha già dimostrato durante il precampionato, quando convinse Conte a rifiutare ogni ipotesi da prestito o cessione di Seba per aggregarlo in prima squadra in pianta stabile.