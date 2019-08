Conte ha aspettative altissime: "ho bisogno di questa pressione"

Prima conferenza stampa stagionale, Antonio Conte è carico e lo si capisce da una frase che dà il senso all'impegno del mister e della squadra:"Io ho aspettative altissime, me le creo da solo, ho bisogno di questa pressione e cerco di trasferirla ai miei calciatori. "

Conte si è detto molto soddisfatto del percorso fatto in questa pre season, grazie alla disponibilità manifestata da tutti i componenti del gruppo. Secondo il mister "il grosso è stato fatto, ora dovremo lavorare sui particolari. Ma se vogliamo ambire a risultati importanti, tutti devono essere in grado di migliorare il loro livello".

Rispondendo alle domande sul mercato, Conte ha detto che solo il tempo potrà confermare se la forbice con Juve e Napoli si è ristretta. I competitor hanno fatto le cose in grande ma anche l'Inter ha messo a segno colpi importanti. Occorre concentrarsi su noi stessi, senza guardare agli altri ed occorre essere in grado di rendere orgogliosi i tifosi. "Quando avremo raggiunto questo obiettivo, avremo fatto già abbastanza C'è un gap con altre squadre, ma non vogliamo porci limiti, non voglio creare alibi ai miei calciatori. Non so per cosa lotteremo, so però che dobbiamo lavorare meglio degli altri"..