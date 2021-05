Conte: “Falso dire che abbia voluto cambiare l'inno. Ho rispetto per la storia dell'Inter”

Negli ultimi giorni sono circolate molti voci in merito al nuovo inno dell'Inter​​​​​, che dovrebbe andare a sostituire l'attuale e ormai storico Pazza Inter Amala. Al termine dell'incontro giocato tra Crotone e Inter​​​​​​, vinto dai nerazzurri per 0-2, ha parlato ai microfoni di Sky Antonio Conte che ha voluto precisare alcune cose a riguardo del cambio dell'inno.

Ecco le sue parole: “Voglio cogliere l'occasione per mettere i puntini sulle i: qualcuno ha detto che io voglio cambiare l'inno. E' falso, totalmente falso. E non lo accetto. L'inno è simpatico, entra nelle orecchie. Qualcuno ha forzato la mia battuta di un'Inter che deve essere meno pazza, ma io l'ho detto perché le squadre vincenti hanno stabilità da tutti i punti di vista. Da lì dire che io ho fatto cambiare l'inno è sbagliato, non è vero e ho troppo rispetto per la storia di questo club”. A riportarlo TUTTOmercatoweb.