Conte fa il punto della situazione sugli infortunati: le parole

Antonio Conte, durante la conferenza stampa pre-match contro il Parma, dice la sua sulla situazione degli infortunati in rosa. Ecco le sue parole:



"Vedrò i medici e faremo le giuste valutazioni. Dovremo fare di necessità virtù, come fatto contro il Borussia. Non sarà facile recuperare energie e nervose.



Siamo pronti a dare battaglia anche contro il Parma che, ripeto, è un avversario ostico. Mi auguro pure che San Siro possa aiutarci come ha fatto in Champions".