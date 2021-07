Conte esalta Barella: "In una partita corre quanto gli altri fanno in due gare"

L'ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, è il protagonista di un'intervista rilasciata al tabloid inglese Daily Telegraph, nel corso della quale analizza le caratteristiche della Nazionale italiana. Tra gli elementi di spicco degli azzurri, secondo il tecnico leccese, c'è icuramente Nicolò Barella, che lui conosce decisamente bene. Di seguito le sue parole sul centrocampista dell'Inter:

"Barella solo due anni fa giocava nel Cagliari, un club di livello medio. Nelle ultime due stagioni con l'Inter è migliorato moltissimo: ha tantissima energia e in una sola partita può correre quanto la maggior parte dei calciatori riesce a fare in due partite. E' già molto importante per l'Italia ma ha ancora dei margini di miglioramento. Paragonato a Jorginho e Verratti, lui ha sicuramente più energia: insieme formano un centrocampo completo.