Conte: "Eriksen valore aggiunto. Sensi? Ecco il suo problema"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Inter, match valido per gli ottavi di Coppa Italia che ha visto i nerazzurri imporsi per 2-1 sulla compagine viola. Il tecnico leccese ha analizzato la partita dei suoi ragazzi, sottolineando la buona prova di Eriksen, per la prima volta provato in cabina di regia davanti la difesa. Di seguito le sue parole:

"Sicuramente avremmo meritato il passaggio del turno nei 90 minuti. Abbiamo creato tanto, anche nei tempi supplementari, forse siamo stati troppo precipitosi. La qualificazione ci dà energia positiva in vista di domenica, quando affronteremo un'altra squadra forte. Sarà il momento in cui misureremo le nostre ambizioni".

Ancora Conte: "Eriksen? Come ho sempre detto è un valore aggiunto, e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare tutto il potenziale della rosa. Christian è un ragazzo positivo, si è allenato tutta la settimana e l'ho provato in un ruolo dove non siamo coperti. Spero che questa partita possa servire anche a lui per credere di più in se stesso. Sensi? Ha avuto un affaticamento nel riscaldamento e ci ha detto che non se la sentiva di rischiare. Lui viene da una situazione particolare e io sto cercando di proteggerlo".