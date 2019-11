Conte elogia Lukaku e Lautaro, il tecnico si esprime sulla coppia d'attacco

Antonio Conte, prima del match contro il Torino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico salentino spende elogi per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, giocatori fondamentali per lo scacchiere tattico della squadra. Ecco quanto affermato di fronte ai giornalisti:



"Stiamo parlando di un giocatore per noi molto importante, come lo è Lautaro Martinez. Stanno facendo molto bene entrambi, c'è poco da dire. C'è solo da sottolineare il lavoro e i gol che fanno insieme. Spero possano continuare così".



Parole al miele quelle dell'allenatore dei nerazzurri, che coccola così i suoi centravanti in vista delle gare future. Lukaku non è ancora andato a segno in Champions ma le ultime parole di Conte scacciano le critiche nei confronti del calciatore belga.