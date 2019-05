Conte, ecco le prime parole del tecnico salentino da nerazzurro

La notizia era nell'aria da giorni, ma questa mattina è arrivata l'ufficialità: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. Il tecnico salentino, alla fine di un lungo corteggiamento, ha deciso di accettare il progetto nerazzurro.

Principale "sponsor" dell'ex CT della Nazionale Italiana per l'Inter è stato l'AD Beppe Marotta. Lo stesso Marotta che, alla Juventus, con Conte ha avviato l'egemonia bianconera in Italia. Sulla nuova sfida nerazzurra, il tecnico salentino ha dichiarato:

"Sta iniziando un nuovo capitolo della mia vita, sono davvero entusiasta. Ho scelto l'Inter per il club che è, per via di quanto sia ambizioso Sono rimasto colpito dalla trasparenza del club e dal desiderio di riportare l'Inter al suo posto".