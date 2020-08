Conte, è lui il top player dell'Inter. Va a caccia del suo primo trofeo in Europa

Questo percorso europeo, ma soprattutto quest' annata dell'Inter hanno un volto: quello di Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha saputo rivoltare come un calzino in un anno i nerazzurri, cambiando esponenzialmente le ambizioni dell'Inter. E' una squadra che ora ha perfettamente le caratteristiche dell'allenatore. Compatta, solida, con grande spirito di sacrificio e applicazione totale alla causa. Molti scettici sostengono che l'Inter potesse fare meglio, soprattutto in campionato.

E' vero, probabilmente ha perso troppi punti con le cosiddette "piccole", ha perso entrambi gli scontri diretti con la Juve ma è tornata competitiva e a lottare per il campionato dopo troppi anni. Ha conquistato una semifinale di Coppa Italia, dove avrebbe meritato per le prestazioni fatte, di andare in finale. E' uscita dai gironi di Champions mangiandosi un po' le mani, ma ha saputo entrare nel mood Europa League in maniera perfetta ed è riuscita a conquistare una finale che nessuna italiana aveva più conquistato da quando la competizione si chiama così.

Il merito è gran parte di Antonio Conte, che ha saputo costruire una squadra perfetta, grazie anche all'aiuto della proprietà e della competenza della dirigenza, è se l'è cucita addosso. I giocatori si lancerebbero nel fuoco per lui ed è questo uno dei suoi tanti meriti. E' riuscito a costruire di nuovo un gruppo solido dopo tanti anni con un mix di ragazzi giovani ed esperti. Questo è fondamentale per arrivare ad ottenere grandi traguardi.

Ha avuto ragione su Lukaku e Barella, ha lanciato Bastoni, ha rilanciato Godin ed ha fatto definitivamente esplodere il talento di Lautaro Martinez. Comunque andrà questa finale i tifosi dell'Inter devono dire grazie a Conte per averli riportati a sognare a vivere di nuovo notti così. Sperando che questo sia solo l'inizio di un percorso pieno di successi, Naturalmente con Antonio Conte.