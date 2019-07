Conte è il top player secondo Marotta? Risposta chiara del tecnico

"Antonio Conte è il nostro top player", così Giuseppe Marotta ha definito il nuovo tecnico dell'Inter. Conte ha risposto a questa dichiarazione, parole chiare quelle dell'allenatore nerazzurro.

"Io top player? I top player li dobbiamo avere in campo. Penso che l’Inter abbia una buona base di partenza dove poter costruire qualcosa di importante. Sicuramente io dovrò dare un apporto importante come penso di aver sempre fatto nelle mie precedenti gestioni. So di avere una grande responsabilità nei confronti del nuovo club e dei tifosi. Penso che questo sia il tempo delle chiacchiere: dobbiamo parlare poco e lavorare tanto. Dovremo essere molto bravi e molto feroci sul nostro obiettivo. Se vogliamo fare una stagione da protagonista, bisogna avere queste caratteristiche: ferocia, grande voglia di lavorare, grande spirito di sacrifico e uscire ogni domenica con la maglia sudata".