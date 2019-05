Conte è a Milano, domani la firma. Cifre e staff, tutti i dettagli

La vita va avanti, il calcio pure. Nel giorno in cui Luciano Spalletti piange la perdita del fratello, in casa Inter si lavora per definire ogni dettaglio per il suo successore. Il sito TuttomercatoWeb informa che proprio in queste ore Antonio Conte è a Milano. Tutto sembra pronto per domani, quando l'ex tecnico della Juventus e del Chelsea, firmerà il contratto che lo legherà all'Inter per il prossimo triennio. 9 milioni più bonus il suo compenso, con la parte variabile legata ad obbiettivi relativamente facili da raggiungere per pareggiare l'ingaggio percepito ai Blues di 12 milioni.

Lo staff di Conte sarà composto dal Vice Gianluca Conte (suo fratello), Stellini e Vanoli i collaboratori più stretti. Preparatori atletici Tous e Coratti mentre Ancora arriverà in qualità di nutrizionista.