Conte: “Dzeko? Inutile creare instabilità, se ci fossero le condizioni va bene”

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Benevento, in programma domani sera alle ore 20:45 e valido per la ventesima giornata di Serie A. Ecco di seguito riportate le sue parole:

Sarà una partita diversa rispetto all'andata? - "Stanno facendo molto bene son contento per Pippo (Inzaghi, ndr). Si sta confermando in Serie A. Inizia il ritorno e chiaramente i punti peseranno per tutti e per tutti gli obiettivi: scudetto, Champions e salvezza. Ci sarà molta più attenzione"

Dzeko per tutti gli accostamenti all'Inter negli ultimi anni sembra fondamentale per lei: perché? - "Io non ho chiesto alla mia proprietà, se credete il contrario siete lontani anni luce. Non è un capriccio o una volontà del tecnico, questi giocatori che ho saranno presenti fino alla fine del torneo. Io ho rispetto per Edin, per la Roma e per i nostri calciatori. A meno che non ci sia qualcuno che non è contento e chieda di andare via, siamo questi. Se poi esistono le condizioni economiche per fare uno scambio va bene, altrimenti non facciamo fumo e non creiamo instabilità nella squadra. Stiamo zitti e lavoriamo, abbiamo sempre accettato situazioni che ci sbattono davanti, io non voglio queste distrazioni"

Quanto sta lavorando per potenziare l'attacco in termini di realizzazioni in proporzione alle occasioni create? - "Creiamo tanto, i portieri avversari sono i migliori in campo, dobbiamo migliorare l'ultimo passaggio, ma non importa chi va in gol"

Spera in uno spostamento di Fiorentina-Inter? - "Non vedo il motivo per il quale non si debba spostare a sabato"

Eriksen può giocare dall'inizio? Il suo gol su punizione dice che esiste un'arma in più per segnare? - "Al di là delle sue qualità su calci da fermo, vogliamo che dia un contributo sul calcio giocato. Sicuramente negli ultimi anni è mancato uno specialista, è perciò un'arma in più, ma ci aspettiamo anche altro da lui"

Sanchez può essere che domani risenta del coinvolgimento nella trattativa Dzeko? - "E' un nostro giocatore, deve rimanere concentrato e a disposizione"

Pensa che la squadra possa risentire della sua squalifica? - "Io ho chiesto al club di non fare ricorso, penso che vada accettato giusto o sbagliato che sia. Dopo un anno e mezzo i ragazzi sanno che tipo di gara ci aspetta, sanno cosa dovranno fare in campo. Il mio vice mi sostituirà alla grande".

Sensi come sta lavorando e come si sente? E Vecino? - "Matias farà prima delle partite con la Primavera, si sta avvicinando al cento per cento e lo aspettiamo. Lo stesso vale per Sensi, stiam cercando di calibrare bene il suo lavoro"



Rispetto allo scorso anno, è cambiato qualcosa nelle partite chiave pensando a Napoli, Milan e Juventus? - "L'approccio deve sempre essere lo stesso, in tutte le partite, qualche volta ci riesce sempre. Vero che gli scontri diretti sono fondamentali, ma contro le piccole devi vincerle. In Italia è complicato prendere sempre i tre punti"