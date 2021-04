Conte dubbioso sul futuro all'Inter: "Serve progetto chiaro"

Dopo il pari contro lo Spezia, Antonio Conte ha parlato di vari argomenti in conferenza stampa, lasciando, però, più di qualche dubbio su un suo futuro all'Inter la prossima stagione.

Sullo scudetto: "Possiamo fare qualcosa di veramente straordinario quest'anno e dobbiamo stare calmi pensando solo a noi stessi. Mi aspetto di vedere l'Inter che continua a crescere, stiamo vivendo un'esperienza nuova. La scorsa stagione abbiamo fatto una finale di Europa League, mentre questa stagione possiamo vincere lo scudetto".

Sulla SuperLega: "Sono contrario alla SuperLega. Per me il calcio è passione e non solo business. E' la passione che non ci fa dormire la notte. Poi c'è anche la meritocrazia e nello sport devi vincere con il lavoro. Poi c'è un altro discorso, cioè che i club spendono, mentre l'UEFA organizza, prende soldi e basta. E su questo devono riflettere".

Sul suo futuro: "Se starò a lungo all'Inter? Come dico sempre noi oggi possiamo incidere solo sul presente. Sappiamo che i programmi della società sono cambiati per tanti motivi e alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza su questo, perchè è inevitabile e i tifosi lo meritano. Ci vuole un progetto chiaro? Si".