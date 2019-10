Conte disinteressato da Barça-Inter per la Juve? Arriva la risposta di Biasin

Sarà una settimana di fuoco quella che è appena iniziata per la nuova Inter targata Antonio Conte. Gli uomini allenati dal tecnico salentino infatti, domani sera al Camp Nou scenderanno in campo contro il Barcellona nella seconda giornata del girone di Champions League.

Diciamoci la verità, ogni tifoso (trattandosi della competizione più ambita e seguita al mondo) sogna di vedere la propria squadra del cuore in palcoscenici simili.

E' vero, domenica l'Inter affronterà la Juventus in quello che può essere un match che sa di scontro scudetto, ma Fabrizio Biasin su Tuttomercatoweb ha voluto rispondere a chi afferma che il match di domani non interesserebbe a Conte proprio perché il tecnico salentino si vorrebbe concentrare sulla sfida contro i bianconeri. Questo è quanto scritto dal giornalista:

"C’è chi pensa (e dice) che a Conte del match di domani a Barcellona freghi relativamente, anzi, nulla. Dicono: “A Conte interessa solo il campionato, è fatto così”. Non son mica d’accordo. Ma come, sei in Champions e te ne fotti? E allora il turnover contro la Samp a cosa è servito, a confondere le acque? Non scherziamo".