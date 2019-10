Conte difende Sanchez in conferenza stampa, ecco quanto affermato

Antonio Conte, durante la conferenza stampa pre-match contro il Barça, ha voluto prendere le difese di Sanchez in merito all'episodio di Genova. Ecco le sue parole:



"Ci tengo a fare una precisazione su Sanchez, sul quale sono state dette cose che non mi sono piaciute sulla sua simulazione. Sanchez è un ragazzo a posto, anche la situazione del rigore vedete che si rialza senza protestare.



Non mi è piaciuto sentire certe cose dette su Alexis, è un calciatore che stimo. Sta entrando nella nostra idea di calcio, domani vedrete che scelte farò. Ma ci può dare tanto anche in fatto di esperienza. Sicuro non deve essere tacciato di aver truffato qualcuno".