Conte con il fiato sospeso: tra tamponi e Nazionali, arriva il Bologna

In una Pinetina con pochi eletti, con quattro calciatori positivi al Coronavirus e dieci in trasferta con le proprie Nazionali, Conte prosegue il programma in vista della ripresa dopo la pausa, ma lo fa con il fiato sospeso. L'ultimo giro di tamponi di mercoledì ha riportato un esito negativo, oggi sono previsti nuovi test per tutto il gruppo squadra.

Ma il tecnico ex Juventus e Chelsea spera che le buone nuove arrivino anche dall'estero e che gli interisti a spasso per l'Europa non rientrino alla base con brutte sorprese, come già successo. L'Inter è in testa, e c'è bisogno di tutti i componenti nello sprint finale verso la conquista dello scudetto, che dovrà passare per un aprile piuttosto intenso.

Tra i calciatori rimasti in Lombardia ci sono i cileni Vidal e Alexis Sanchez. "Ci prepariamo per quello che sta arrivando, per essere sempre più forti", posta Arturo sui social. Vidal nel corso della prossima settimana dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, con la possibilità di riaverlo a disposizione in occasione della gara di San Siro contro il Cagliari, in programma l'11 aprile. Sanchez invece auspica ad una maglia da titolare già nella prossima trasferta di Bologna in coppia con Lautaro Martinez, dato che Lukaku tornerà tardi dagli impegni con il Belgio.

Tra i Nazionali, dopo la gara della Danimarca di Eriksen, ieri sera, sabato intanto toccherà nuovamente a Perisic e Brozovic con la Croazia impegnata con Cipro. Tamponi al momento negativi, ufficializza la Federazione croata. Antonio Conte, intanto, incrocia le dita.