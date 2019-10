Conte commenta le affermazioni di Agnelli: le dichiarazioni

Antonio Conte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulle ultime parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ecco quanto emerso:



"Guardiamo a noi stessi, se proprio dobbiamo alzare lo sguardo, meglio farlo in avanti. Guardare indietro non ha senso. Abbiamo iniziato un nuovo cammino e il fatto di essere vicini alla Juve ci deve dare soddisfazione ma allo stesso tempo non ci deve far evadere dalla realtà.



Ogni match è un esame e dobbiamo dare il massimo. Cercheremo di migliorare sempre di più, siamo andando bene. Alla fine vedremo dove saremo, lo stesso discorso è legato alla Champions".