Conte categorico: la difesa a tre non si tocca. E bacchetta Lukaku e Lautaro

Il sito Gazzetta.it fa il punto in casa Inter dopo il brutto KO di ieri sera nel derby contro il Milan. I nerazzurri avrebbero potuto anche pareggiare la partita, ma è palese che ci siano delle cose da rivedere, che non saranno sicuramente piaciute ad Antonio Conte.

Tra queste, secondo Gazzetta.it, ci sarebbe anche la cattiveria davanti la porta di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. L'Inter infatti ha creato tanto, complice il nuovo sistema di gioco con due ali super offensive, ma non è riuscita a concretizzare. Il tecnico leccese dunque chiede maggior lucidità ai suoi attaccanti per sfruttare al meglio le occasioni create durante i 90 minuti.

Tra le cose da rivedere non c'è sicuramente la difesa a tre, vero e proprio dogma per Conte che non intende cambiare. In questo avvio di stagione l'Inter ha già preso 8 gol, ma il mister è convinto che sia solo una questione di equilibrio e automatismi che ancora mancano. Il rientro imminente di Bastoni darà sicuramente una mano al reparto arretrato meneghino.