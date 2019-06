Conte, Bruno Longhi spiega il motivo per cui Marotta lo ha ingaggiato

Che Antonio Conte fosse il preferito dell'AD Beppe Marotta per la panchina dell'Inter lo si era capito mesi fa. Quest'oggi, a spiegare il motivo dell'insistenza dell'ex DG della Juventus per il tecnico leccese ci ha pensato Bruno Longhi.

"E’ stato ingaggiato da Marotta perché pensa che con lui i giocatori potranno dare quel 20/30% in più, pertanto l’Inter molto più in alto di quanto è stato nelle ultime stagioni".

Queste le parole dello storico cronista sportivo. Insomma, con Conte l'Amministratore Delegato nerazzurro punta ad aprire un ciclo vincente all'Inter come già fatto in precedenza alla Juventus.