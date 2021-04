Conte: “Bologna? Squadra aggressiva. Noi dobbiamo fare i fatti, stare zitti e lavorare”

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani Bologna-Inter. Sfida importantissima per i nerazzurri, reduci da otto vittorie di fila, per la corsa allo scudetto. Ecco di seguito riportate le sue parole:

Salve mister, si torna in campo dopo 20 giorni: ora tre gare in nove giorni: "Sarà importante iniziare bene, servirà molta attenzione contro un'ottima squadra guidata da un bravissimo allenatore che propone un calcio aggressivo. Siamo rientrati e in poco tempo stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile".

Quale messaggio vuoi trasferire alla squadra per continuare come vi siete fermati?

"Dobbiamo cercare di riprendere dove abbiamo lasciato. Dopo la sosta non è mai semplice perché devi riannodare il filo del discorso ma i giocatori sanno benissimo che non c'è tantissimo tempo e bisogna ripartire nella giusta maniera".

Qual'è, arrivati a questo punto, l’errore che non bisogna commettere per arrivare al traguardo? Parlare a sproposito. Noi dobbiamo fare i fatti, stare zitti e pedalare. L’errore che non dobbiamo fare è parlare".

Avete il destino nelle vostre mani: che tipo di pressione c'è? "Quella che ci deve essere in una squadra come l'Inter, una di quelle che nella storia è abituata a gestirle nella giusta maniera. Tanti di noi si trovano in questa situazione per la prima volta, pensiamo solo a noi stessi e a fare del nostro meglio fino alla fine del torneo".