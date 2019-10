Conte bacchetta tutti su Lazaro prendendone le difese: "Abbiate pazienza"

Antonio Conte, durante la conferenza stampa in vista di Inter Borussia Dortmund, ha speso buone parole anche per Valentino Lazaro. L'esterno austriaco non sta vivendo un buon periodo di forma, visto l'esordio a Sassuolo, non certo quello che si sarebbe aspettato. Il tecnico nerazzurro ha preso però le difese del giovane, chiedendo pazienza prima di poterlo giudicare.

Lazaro potrebbe giocare esterno alto come in Austria per migliorare?

"Grazie del consiglio, ma nel 3-4-2-1 Valentino giocherebbe comunque esterno perché non è certo una mezza punta. Arriva da Berlino, è giovane e perciò deve lavorare e avere pazienza. Io ne ho, abbiatene anche voi".