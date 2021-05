Conte, arriva anche il messaggio di saluti di Lukaku

Conte oggi ha lasciato ufficialmente l'Inter dopo due anni e uno scudetto vinto. tra i tanti meriti del tecnico quello di aver portato Lukaku in nerazzurro. Tra i due c'è sempre stato un legame più che speciale. Conte ha insistito per averlo al suo fianco, e il belga lo ha ripagato con una valanga di gol. E quasi ogni gol era contornato da un abbraccio tra i due. Oggi l'attaccante ha deciso di salutare il mister con un messaggio su Instagram.

"2014 we spoke for the first time and we have had a bond ever since. We had many moments to work together but only god knows why it never happened earlier. You came at the right time and basically changed me as a player and made me even stronger mentally and more importantly we won together! Winning is and it’s all that matters to you and i’m glad that i have had you as a coach. I will keep your principles for the rest of my career ( physical preparation, mental and just the drive to win...) it was a pleasure to play for you! Thank you for all what you did. I owe you a lot.."

"Nel 2014 abbiamo parlato per la prima volta e da allora abbiamo avuto un legame. Abbiamo avuto molti momenti per lavorare insieme, ma solo Dio sa perché non è mai successo prima. Sei arrivato al momento giusto e in pratica mi hai cambiato come giocatore e mi ha reso ancora più forte mentalmente e, cosa più importante, abbiamo vinto insieme! Vincere è ed è tutto ciò che conta per te e sono contento di averti avuto come allenatore. Manterrò i tuoi principi per il resto della mia carriera (preparazione fisica, mentale e solo la voglia di vincere...) è stato un piacere giocare per te! Grazie per tutto quello che hai fatto. Ti devo molto .."