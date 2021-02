Conte, annullata la conferenza stampa in vista del Genoa

Per l’allenatore salta l’appuntamento con i giornalisti alla vigilia del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, in programma domani

In vista di Inter-Genoa, non è stato annunciato l’orario della consueta conferenza stampa di Antonio Conte che precede le partite. Dovuto evidentemente ai diversi elementi dello staff dirigenziale trovati positivi al Coronavirus, l’annullamento dell’incontro con i giornalisti può dichiararsi ufficioso. Una scelta doverosa da parte dell’Inter, che ha di fatto chiuso gli accessi alla Pinetina i giorni scorsi e vuole scongiurare il rischio di un focolaio. Ricordiamo che i tamponi al gruppo squadra hanno tutti dato esito negativo; Conte è in attesa tuttavia dell’ultimo giro di tamponi che stabilirà chi potrà essere presente alla gara di domani, come detto a San Siro contro il Genoa.