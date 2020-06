Conte: "Alziamo l'asticella. Il calcio è monco senza pubblico"

Antonio Conte torna a parlare alla stampa: il tecnico nerazzurro ha rilasciato un'intervista alla tv cinese focalizzandosi sul lato positivo durante il lockdown causa diffusione Covid-19. In seguito una considerazione sul calcio senza tifosi.



Ecco quanto dichiarato a PP Sport: "Se devo trovare un lato positivo in questa emergenza è il tempo per focalizzarmi e cercare gli aspetti per migliorare l'Inter: chiedo sempre di alzare l'asticella, io per primo non mi accontento. Ho avuto l'opportunità di rivedere i primi 7 mesi, andare in profondità sulla nostra rosa, le cose negative e le positive. Senza pubblico è un calcio monco - la sua convinzione - facciamo fronte all'emergenza sperando che tornino presto i tifosi".