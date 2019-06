Conte all’Inter potrebbe segnare la fine di Calciopoli?

Il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato l’arrivo di Antonio Conte all’Inter sulla sua pagina Facebook evidenziando i possibili riflessi positivi a proposito delle vicende di Calciopoli. "Antonio Conte è uno dei migliori allenatori al mondo. E l’Inter scegliendolo ha confermato la sua intenzione di accorciare le distanze dalla Juventus. Tutti coloro che si lamentano del dominio juventino dovrebbero accogliere con soddisfazione il suo ritorno in Serie A. Conte è cresciuto nella Juventus. E lì è diventato un giocatore vincente e un tecnico vincente. Giusto riconoscere alla Juve la sua capacità di scegliere e far crescere i migliori.

Ma le storie nel calcio non durano per sempre. Ricordate Trapattoni? Cos’è che rende così discusso il passaggio di Conte all’Inter allora? Calciopoli, o meglio le scorie di calciopoli, le parole sbagliate pronunciate da troppi protagonisti, che hanno dimenticato di essere professionisti per diventare ultrà. Ho una speranza: che l’arrivo di Conte all’Inter archivi definitivamente quel capitolo, con tutto il dolore che ha prodotto. Mi illudo? Forse. Ma sono convinto che la Juventus abbia fatto bene ad andare “oltre” Conte, e che l’Inter abbia fatto bene ad ingaggiarlo. Buon lavoro a Conte, in attesa di sapere chi sarà il nuovo allenatore della Juventus”.