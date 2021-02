Conte alla Rai: "Paghiamo gli errori dell'andata. Adesso dobbiamo ripartire"

Un Antonio Conte visibilmente amareggiato si è presentato ai microfoni di Rai Sport per commentare il pareggio tra Juventus e Inter di questa sera, che segna l'epilogo del cammino in Coppa Italia dei nerazzurri. Di seguito le sue parole:

"Avremmo dovuto concretizzare le occasioni create. E' un peccato, abbiamo pagato gli errori fatti nella gara di andata. Abbiamo cercato di far gol fino alla fine perché sapevamo che con una rete la Juve sarebbe andata in difficoltà. Dispiace, adesso dobbiamo imparare dagli errori e ripartire".

Ancora Conte: " Lukaku? Romelu non è sembrato al 100% ma anche stasera ha dato il massimo. Per noi è un giocatore importante; ci sono momenti in cui un calciatore è più in forma e altri in cui è più opaco. Adesso tutto sullo scudetto? Dobbiamo lavorare per cercare di arrivare dove evidentemente ancora non siamo arrivati; è iniziato un percorso, si impara dagli errori e si continua a lavorare. L'Inter oggi ha riacquistato credibilità, fa paura agli avversari e oggi ha fatto paura alla Juventus".