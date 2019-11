Conte all'uscita dallo stadio: "Mi gira il c***o Matteo"

Antonio Conte non ha per nulla preso bene la sconfitta, in rimonta, contro il Borussia Dortmund. Il tecnico dell'Inter non ama certo perdere, lo ha ribadito anche in conferenza stampa e nelle interviste post gara, chiedendo rinforzi e facendo capire che la rosa attuale non è all'altezza, almeno per quanto riguarda l'allenatore.

Lasciando lo stadio di Dortmund, Conte, ripreso da Sport Mediaset, ha esclamato: "Mi gira il ca***o Matteo", rivolgendosi a Matteo Pedinotti, responsabile della comunicazione.

Questa frase dimostra ancora una volta quanto l'ex Chelsea abbia fame di vittoria e mentalità vincente, filosofia che sta cercando di importare anche all'interno della squadra e della società.