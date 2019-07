Conte all'Inter scelta professionale: Ferrero "difende" il tecnico leccese

Da quando è arrivato all'Inter non si fa altro che citare i trascorsi di Antonio Conte sia come calciatore che come tecnico della Juventus.

Molti sostenitori bianconeri hanno azzardato definendo il tecnico salentino addirittura un "traditore", ma ad appoggiare la scelta professionale dell'ex CT della Nazionale ci ha pensato anche il patron della Sampdoria Massimo Ferrero.

"Un tempo ero un tifoso della Roma, l’ho detto. Ma se Conte va ad allenare una squadra, non va a tifare quella squadra. Va a esercitare una professione". Queste le parole del n°1 blucerchiato che testimoniano come nel calcio, specie quando si è un addetto ai lavori, non esistano colori sociali preferiti.