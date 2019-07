Conte all'Inter: Marotta chiarisce la scelta e le intenzioni sul mercato

Beppe Marotta commenta così la scelta del neo tecnico nerazzurro Antonio Conte: “Ho condiviso la sua scelta con Ausilio e successivamente con Antonello e con il presidente mi è venuta perché ha un profilo e non abbiamo contattato nessun altro.

Abbiamo chiuso in fretta e abbiamo stilato un programma innovativo e molto ambizioso che rispetta la valenza della società.Il mercato? I lavori sono in corso. Piero Ausilio, che ringrazio per l’opera che sta svolgendo, sta lavorando con me al suo fianco per cercare di allestire una squadra competitiva, ma il management di una società calcistica ha l’obbligo di mixare la costruzione di una squadra forte e il rispetto dell’equilibrio finanziario.

Siamo ancora in una fase di cantiere, non dobbiamo fare le cose in fretta, perché la fretta rischia di essere cattiva consigliera. Gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono importanti”.