Conte all'Inter? Chiellini spiega come la prenderebbe: le parole

Inizia a concretizzarsi l'affare che dovrebbe portare Antonio Conte alla guida dell'Inter in vista della stagione 2019/2020. Ad esprimersi sulla vicenda sono stati in molti, ma uno di quelli che ha fatto più rumore è senza dubbio Giorgio Chiellini.

Il difensore della Juventus infatti, a Tuttosport ha rivelato come prenderebbe un possibile arrivo del tecnico salentino nel capoluogo lombardo. Queste le sue parole:

"Mi dispiacerebbe vederlo lì, ma fa parte della vita. Capisco che si tratta di professionisti, però vederlo in nerazzurro mi farebbe strano. Che dire, spero che gli vada tutto bene ma che all’Inter non vinca nulla. È la verità, tanto che quando allenava il Chelsea ho tifato per lui. All’Inter no, non posso farlo, davvero...".