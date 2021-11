Conte al Tottenham? Arrivata la notizia tanto attesa. Cosa succede ora

Conte e il Tottenham: aggiornamenti continui.

L'ex tecnico nerazzurro può finire in queste ore a Londra. Era attesa la notizia dell'esonero di Nuno Espirito Santo. La scelta è arrivata e ora apre scenari immediati. Si avvicina Conte? In queste ore il nome del tecnico salentino è accostato con insistenza agli Spurs. Come spiegato dal giornalista Alfredo Pedullà, Paratici ha rotto gli indugi e vuole chiudere a breve.

Intanto, ripresa da gazzetta.it, la nota ufficiale dello stesso Paratici sull'esonero del tecnico: "So quanto Nuno e il suo staffa volessero conseguire un successo. Mi dispiace, abbiamo dovuto prendere questa decisione. Nuno è un vero gentleman e sarà sempre il benvenuto qui. Vorremmo ringraziare lui e lo staff e augurare loro tutto il meglio per il futuro".

Quattro nomi per la sostituzione, stando al sito del quotidiano. Da Paulo Fonseca (che piace anche al Newcastle di Pif) a Potter (allenatore del Brighton). C'è anche l'ex Inter Sergio Conceicao, oltre appunto ad Antonio Conte. E' questa la lista da cui potrebbe arrivare il nome del nuovo tecnico dei londinesi.

"Il nome di Conte è tornato d’attualità in queste ore e per gli Spurs sarebbe una soluzione di prestigio, sicuramente la preferita da parte del popolo Spurs. Conte è una garanzia: ha conquistato cinque scudetti in serie A con Juventus e Inter, mentre in Inghilterra, con il Chelsea, in due stagioni ha vinto una Premier e una Fa Cup. In totale, nella sua carriera di manager, otto trofei e la promozione in serie A con il Bari nel 2009", la ricostruzione.