Conte al Real? Non proprio. C'è un'altra opzione e spiazza tutti

Non solo Antonio Conte per la panchina del Real Madrid. Il tecnico, fresco di separazione con l'Inter, è fra i candidati per i Blancos ma dovrà guardarsi da un autorevole avversario.

Come spiega Cadena Ser, infatti, c'è anche Ancelotti - attuale tecnico dell'Everton - nei pensieri di Perez. Contatti già partiti. E ora c'è un ingorgo vero per l'ambita panchina spagnola, alla quale, nei giorni, sono stati accostati anche i nomi di Mauricio Pochettino, Raul e Xabi Alonso.