Conte-Agnelli, Moratti: “Mai mandato a quel paese un allenatore Juve”

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss lo spiacevole episodio tra Antonio Conte e il presidente bianconero Andrea Agnelli avvenuto nel corso della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Inter. L'ex patron interista ha inoltre commentato l'attuale situazione societaria escludendo un suo eventuale ritorno. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“Conte-Agnelli? E' una vecchia ruggine che è saltata fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus.

"Se torno all’Inter? No non credo. Non sono pronto attualmente, conviene non disturbare i cinesi che stanno cercando di trovare soluzioni valide per la società nerazzurra. In questo momento non mi è stato chiesto. Servono 200 milioni? Beh, non è affatto semplice, ma non tornerei nel club nerazzurro. Assolutamente, ripeto, facciamo lavorare la proprietà".