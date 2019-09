Conte a Sky: "Vittoria pesante. Secondo tempo dominato perché..."

Il commento di Antonio Conte a Sky Sport.

Le parole del tecnico: "La partita va divisa in due parti: primo e secondo tempo. Siamo partiti aggressivi con il baricentro alto e loro ci aspettavano per ripartire in contropiede. Fatto il gol, abbiamo arretrato il baricentro e abbiamo preso più di qualche infilata. Bisogna essere onesti, è stato bravo Handanovic in paio di occasioni. Secondo tempo l'Inter è uscita con grande personalità, ha dominato e consolidato il successo, non ricordo che la Lazio abbia fatto qualcosa di particolare mentre noi abbiamo avuto più di una occasione. Vittoria molto pesante contro una squadra forte".