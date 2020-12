Conte a Sky: "Vittoria importante per la continuità. Mercato? Vedremo durante la sosta"

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria per 2-1 della sua Inter sullo Spezia. Una partita complicata, ma sempre tenuta sotto controllo da parte dei nerazzurri che hanno colpito nella ripresa prima con Hakimi e poi con Lukaku dal dischetto. Di seguito le parole del tecnico leccese:

"E' la sesta vittoria consecutiva in campionato, questo tipo di risultati ti proiettano in alto in classifica. La gara è stata complicata ma si sapeva, lo Spezia è una squadra molto organizzata. Abbiamo concesso poco ma è anche vero che nel primo tempo non abbiamo creato molto. C'è da considerare però che questa era la nona partita nell'arco di pochi giorni, e c'era un po' di stanchezza. L'importante adesso è finire nel migliore dei modi questo blocco di gare".

Conte ha parlato anche di mercato e di un possibile interessamento per il Papu Gomez: "Ho troppo rispetto per i miei calciatori per parlare di mercato. Durante la sosta faremo un consuntivo per capire che tipo di situazione la società si aspettava e valutare in maniera obiettiva e serena".