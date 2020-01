Conte a Sky: il commento sulla partita di Lecce e sui possibili rinforzi

E' stata una partita piuttosto combattuta quella che ha visto l'Inter uscire dal Via del Mare di Lecce con un solo punto in saccoccia. Complice anche un po' di sfortuna, gli uomini di Antonio Conte hanno sfiorato il gol varie volte.

In esclusiva per Sky Sport infatti, il tecnico originario proprio della città pugliese ha detto: "Se non andiamo al massimo non vinciamo. Dando un'occhiata ai dati oggi dovevamo portare a casa i tre punti. Giocatori sottotono? Capita. Quando giochi contro una squadra che ha un sistema di gioco simile al tuo non è semplice".

Chiosa sui rumors di mercato: "Nel periodo del calciomercato diventa difficile gestire la situazione. Io sono contento dei miei giocatori. La società deciderà cosa fare e a quali costi. Io faccio l'allenatore e devo tirare il meglio fuori dai miei ragazzi".