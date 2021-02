Conte a Sky: "Grande prova di tutti. Eriksen e Perisic le mie armi in più"

Antonio Conte si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della sua Inter sulla Lazio, che catapulta i nerazzurri in testa alla classifica in solitaria. Di seguito le parole del mister:

"Lukaku? Sicuramente ha fatto un'ottima prestazione, come del resto tutta la squadra. Per Romelu era importante dare una risposta del genere: qualcuno parlava già di prestazioni opache ma il ragazzo è a posto. Eriksen? Christian inizia a capire cosa vogliamo da lui. All'inizio ha avuto qualche difficoltà a capire il calcio italiano, che è molto difficile. Lui ha fatto un passo verso di noi e adesso parla anche in italiano, e questo aiuta. Averlo trovato rappresenta un'arma in più per me".

Conte poi prosegue parlando di Perisic e della classifica: "Anche con Ivan il tempo è stato galantuomo. Abbiamo lavorato sul ruolo perché nasce come esterno offensivo, e adesso riesce a fare bene entrambe le fasi. Una volta tornato all'Inter si è messo in discussione e sono felice per lui, ha potenzialità che nemmeno conosce. Il primato in classifica? Da un po' avevamo questo obiettivo e ci siamo riusciti in una partita contro un'ottima squadra. Sono contento per i ragazzi, dobbiamo pensare che questo è un punto di partenza".