Conte a InterTV: "Messo un altro tassello. Vorrei scendere in campo con i ragazzi"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha commentato ai microfoni di InterTV la prestazione dei suoi ragazzi, che contro il Cagliari hanno centrato l'undicesima vittoria consecutiva, restando dunque a bottino pieno nel girone di ritorno. Di seguito le sue parole:

"Oggi abbiamo messo un altro tassello. Adesso le partite iniziano a diminuire: ne mancano otto, e ogni gara vale doppio. Non era facile affrontare tre partite in otto giorni dopo la sosta, e aver raccolto 9 punti è altamente significativo. C'è la giusta dose di voglia e cattiveria, e siamo consapevoli di non vinto ancora nulla. Il Cagliari è venuto a San Siro per difendersi, ma noi eravamo preparati e abbiamo schierato un undici iniziale molto tecnico. Bravo il loro portiere, ma noi siamo rimasti lucidi fino alla fine".

Ancora Conte: "L'esultanza dopo il gol? C'è condivisione di tutto, siamo un gruppo molto unito. Abbiamo vissuto momenti meno belli, ma ne siamo usciti insieme: da grandi uomini siamo usciti dalle difficoltà. Potessi giocare darei il mio contributo anche in campo, da allenatore mi fari giocare (ride). Credo sia giusto trasmettere le emozioni alla squadra, c'è affetto reciproco. Godiamoci il momento, restando però concentrati".