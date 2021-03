Conte a InterTV: "I ragazzi sono cresciuti tantissimo. Ancora 12 finali per il nostro sogno"

Antonio Conte ha commentato ai microfoni di InterTV l'importantissima vittoria della sua Inter ai danni dell'Atalanta, che permette ai nerazzurri di tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici. Di seguito le parole del tecnico leccese:

"Abbiamo giocato contro una squadra che in Italia è ormai una vera e propria certezza, e che a inizio stagione era tra quelle che potevano pensare allo scudetto. La vittoria è arrivata sotto una grande pressione, dato che le nostre avversarie avevano vinto in precedenza, per questo il risultato di stasera evidenzia la solidità a livello caratteriale di questo gruppo. Sono molto soddisfatto, faccio i complimenti alla squadra".

Ancora Conte: "Partita maschia? Vanno fatti i complimenti all'arbitro Mariani, che ha lasciato correre spesso: un gioco maschio ma non violento, da entrambe le parti. Credo sia un bene lasciar giocare senza troppe interruzioni. 12 finali? Sicuramente adesso mancano 12 finali; inoltre mancano due gare prima della sosta. Il Torino potrebbe nascondere insidie, dato che cercano punti per la salvezza, e poi c'è il Sassuolo, che sarà l'ennesima prova di maturità per questo gruppo. Quella contro i granata comunque è la nostra prossima finale".