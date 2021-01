Conte a Inter TV: il tecnico sottolinea l'importanza della vittoria di oggi

Con un roboante 6-2, l'Inter ha superato in casa il modesto Crotone di Giovanni Stroppa. Un fattore che vede i nerazzurri, seppur per poche ore, al primo posto in classifica.

Alle ore 18:00 il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo in trasferta contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Qualora i rossoneri non dovessero conquistare i tre punti, gli uomini allenati da Antonio Conte rimarrebbero capolisti. Proprio sull'importanza della vittoria di oggi, l'allenatore leccese ai microfoni di Inter TV ha detto:

"Servivano i tre punti, era importante ripartire nel nuovo anno come si era concluso l’anno scorso. C’è stata la difficoltà di ripartire dopo un gol sotto, poi siamo stati bravi a recuperare. C’è stata una grossa ingenuità sul rigore che potevamo evitare".