Conte a Inter Tv:"Ci vogliono fame, umiltà e più voglia degli altri"

Dopo la conferenza stampa odierna, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche ai microfoni di Inter Tv, della sfida fondamentale di Champions contro il Real Madrid:" Ci vogliono concentrazione, umiltà e determinazione. Bisogna fare le cose al massimo con la voglia di voler superare l'avversario. Non ci sono altre vie. Perdere all'andata è stato un peccato, abbiamo preso tre gol per nostre disattenzioni. Sicuramente questo è un aspetta da migliorare perchè sta diventando un'abitudine".

Ha poi aggiunto:" Non bisogna prendere gol, bisogna migliorare queste situazioni e sta a me e ai calciatori farlo, avendo fame e stando più attenti. Dobbiamo migliorare perchè durante la partita creiamo tanto e facciamo gol. Ma dobbiamo essere bravi a difendere con il coltello tra i denti, sporcandoci le mani e facendo fatica anche in fase di non possesso".

In conclusione:" Non c’è tanto tempo, ma dopo le partite precedenti che abbiamo giocato, abbiamo dei riferimenti anche a livello video per dare delle direttive precise. Poi i calciatori e l’allenatore vanno in campo: dobbiamo dimostrare di avere più voglia di vincere degli altri".