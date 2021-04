Conte a DAZN: "Il pallone inizia a pesare. Skriniar, De Vrij e Bastoni simili alla BBC"

E' il turno di Antonio Conte, che ai microfoni di DAZN ha commentato l'ennesima vittoria stagionale della sua Inter, sempre più vicina a quel sogno chiamato scudetto. Ecco il pensiero del mister sulla partita di questo pomeriggio:

"Il pallone inizia a pesare, e naturalmente i calciatori che scendono in campo sentono la pressione. Situazioni come quella di Lautaro ad inizio partita dimostrano che la pressione si fa sentire. Vincere quest'anno significherebbe crescere d'esperienza: è questo il percorso da fare per diventare vincenti. Noi continuiamo a fare punti, mentre gli altri dietro stanno faticando: l'importante adesso è non fermarsi. Lo scudetto non è ancora stato conquistato, ma vincere contro una squadra come il Verona porta non tre, non sei, ma nove punti".

Conte poi commenta il parallelismo tra la difesa titolare dell'Inter e quella della sua Juventus: "Ci sono tante similitudini tra il percorso fatto da Skriniar, De Vrij e Bastoni e quello di Bonucci, Chiellini e Barzagli. A livello di curriculum anche loro erano a zero quando hanno iniziato a lavorare con me: le vittorie ti permettono di crescere in consapevolezza ed esperienza. Mi auguro che Skriniar, De Vrij e Bastoni possano seguire lo stesso percorso di crescita".