Conte, 5 motivi per i quali il tecnico dovrebbe scegliere di restare

Conte sta per incontrare la proprietà. Al termine di questo meeting, un pò come accaduto lo scorso agosto, si capirà se le parti proseguiranno insieme o meno. Il tecnico e Steven Zhang dovrebbero confrontarsi domani . Nel frattempo si possono analizzare i motivi per i quali l'ex Ct dovrebbe scegliere di continuare a sposare la causa nerazzurra.

QUESTIONE DI FEELING - Tra la squadra e l'allenatore si è instaurato un legame molto forte. I calciatori hanno sempre espresso parole d'amore verso Conte, e sono pronti a dare tutto pur di calarsi nella sua filosofia di calcio. Di certo un aspetto del genere non può essere sottovalutato. Avere un esercito del genere a disposizione permette di poter raggiungere traguardi importanti. Non si rischia quindi un deja-vu di quanto accaduto al Chelsea, quando i giocatori, dopo la vitoria della Premier, "abbandonarono" il loro tecnico. Pensare ad una separazione sembrerebbe davvero uno spreco.

CONTINUITA' DI PROGETTO - Barella ha rilasciato un'intervista a France Football, all'interno della quale ha asserito che un anno fa la squadra non rispecchiava il gioco di Conte, mentre quest'anno si. Una squadra più rodata permetterà di conseguire certi risultati più facilmente, e magari, con i meccanismi più oliati, si potrà puntare addirittura puntare a fare di più rispetto a quanto realizzato quest'anno. Conte ha la fama di essere un grande costruttore, ora potrebbe iniziare la stagione dando continuità ad un lavoro già iniziato, anzichè ripartire, per l'ennesima volta in carriera, da zero.

CONSACRAZIONE IN CHAMPIONS - Il motivo di cui sopra lascia pensare che anche in Champions si potrà puntare ad alzare l'asticella. Sotto questo punto di vista aiuterà senza dubbio il fatto di partire, grazie alla vittoria del campionato, dalla prima fascia. Un girone presumibilmente più semplice rispetto a quello degli ultimi anni per puntare agli ottavi, e poi giocarsela.occasione per Conte di trovare quella consacrazione europea che gli è mancata finora.

"VENDETTA" - Ora che ha dimostrato di poter battere sia nello stretto (vittoria nel match di andata) che nel lungo (scudetto) la Juventus, Conte ha l'opportunità di proseguire in questa sfida a distanza, dimostrando che questa stagione non è stata un'eccezione, ma che in Italia c'è una nuova padrona, l'Inter. Ora sono i bianconeri a dover rincorrere, e sicuramente sarà una sensazione che non dispiace a chi sul trono ce li ha messi 9 anni fa.

UNA VOLTA INTERISTA, INTERISTA PER SEMPRE - Quello nerazzurro è un mondo che una volta che ti prende non ti abbandona più. La storia e la tradizione, fatte di fatica e di lotte contro tutto e tutti hanno un magnetismo tale da non potervi resistere. conte si è svestito dei panni bianconeri quando, in occasione del match di ritorno di Coppa Italia, ha mostrato il dito medio alla sua vecchia dirigenza. Da quel momento è partita la cavalcata scudetto, e da quel momento Conte è diventato interista. Ormai questa è casa sua quindi, e non può lasciarla.